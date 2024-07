Partorisce in ambulanza lieto fine per Giulia Sua mamma Francesca | Il presidio di Pavullo non andava chiuso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Modena, 30 luglio 2024 – Aveva davvero fretta di venire al mondo e non ha atteso nessuno: neppure l’arrivo in ospedale. Così la piccola, 2 chili e 900 grammi, ha sorpreso tutti nascendo direttamente ingrazie al supporto dei medici e sanitari del 118. È una storia aquella che arriva da Fanano, seppur – dinanzi al miracolo più bello, quello della nascita di un bambino – i genitori della piccola non nascondano l’amarezza per la chiusura del Punto nascite di. “Mi sono svegliata alle 2.30 di notte con dolori alla pancia. Già il primo parto era stato veloce; mi avevano detto di partire subito e alle 3, con mia madre, sono salita in auto. Arrivati lungo la Fondovalle avevo le contrazioni ogni due minuti e ho capito che non saremmo arrivati in tempo al Policlinico – ha raccontato dal letto di ospedale ladella bimba,Lorenzini, 42 anni –.