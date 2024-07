Osimhen-Napoli arriva un nuovo indizio | la decisione è netta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) In casacontinua a tenere banco la situazione diche non sembra lasciare dubbi sul futuro del nigeriano. Il futuro di Victorcontinua ad essere il tema più caldo in casa. Il club azzurro lavora per trovare al più presto una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa, con la consapevolezza che la situazione diventa sempre più delicata con il passare dei giorni. Fino ad oggi, però, nessun club si è avvicinato alle richieste di Aurelio De Laurentiis, ovvero il pagamento della clausola di 130 milioni di euro presente nel contratto del nigeriano. Solo il Paris Saint-Germain ha presentato un’offerta per, limitandosi ad offrire solamente 80 milioni di euro.