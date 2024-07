Orrore nel Bergamasco | donna accoltellata e uccisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Omicidio nella notte a Terno d’Isola: una tragedia sconvolge la tranquillità del paese in provincia di Bergamo. Poco prima dell’1, in via Castegnate, unadi 33 anni, originaria di Bottanuco ma residente a Terni da circa tre anni, è stata trovata in strada con ferite gravissime da arma da taglio al torace e alla schiena. La vittima, che aveva perso una grande quantità di sangue, è stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante i tentativi disperati dei medici, laè deceduta poco dopo il suo arrivo.