Olimpiadi di Parigi 2024 Gregorio Paltrinieri è Mito | arriva il bronzo negli 800 stile libero

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– Una meraviglia di medagliadal Re.non delude e ci mette cuore e tattica. Ha risposto ‘presente’ e l’Azzurro vola in cima all’Olimpo, ancora una volta. E’ diil colore della medaglia vinta800 metridi una favola sportiva, che ormai è leggenda, e lui diventa il terzo azzurro di sempre a fare podio ai Giochi, per tre volte consecutive. Il Fuoriclasse olimpico, mondiale ed europeo scrive ancora la storia. Pronto sempre a dare il cuore e l’anima in vasca. Conquista la terza medaglia olimpica della carriera (oro nei 1500a Rio 2016, argento800 metria Tokyo per le gare in vasca). L’Olimpiade prosegue per Greg: ora i 150oe la 10 km di fondo. Le parole di, ai microfoni di Raisport “La strategia era nuova, è tempo che aspetto di farlo.