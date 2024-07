Nuoto Alberto Razzetti soddisfatto | L’obiettivo era entrare in finale per il terzo posto c’è equilibrio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)c’è! L’azzurro tira fuori un duecento farfalla da record personale e conquista laalle Olimpiadi di Parigi 2024! In una “Paris La Defense Arena” gremita in ogni suo seggiolino e che ha spinto ad ogni bracciata l’idolo Leon Marchand, il ‘Razzo’ ha chiuso alla semivinta proprio dal transalpino, con un tempo di 1’54?51. L’italiano migliora così il proprio record personale di 14 centesimi rispetto al precedente, nuotato ai Mondiali di Doha di febbraio. Una prima parte più controllata in confronto ai suoi avversari, con il passaggio ai cento molto simile a quello della mattinata (7 centesimi meglio). Seconde due vasche estremamente positive per, che risale dal sestoal. Imprendibile Marchand, che vince la semiin 1’53?50, anche se il favorito per l’oro sarà Kristof Milak.