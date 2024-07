Novella sposa si appoggia nuda alla finestra nella prima notte di nozze tragico volo di 15 piani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) La 23enne Ksenia Vodyanitskaya e il fidanzato 24enne Konstantin avevano da poco coronato il sogno di unirsi in matrimonio, un idillio destinato a durare poco che si sarebbe trasformato in breve tempo in una straziante tragedia. La ragazza infatti, propriodi, è morta precipitando dal 15° piano del loro appartamento in seguito ad un drammatico incidente. La giovanecade giù dsotto gli occhi terrorizzati del marito La giovaneeradel tuo appartamento, che probabilmente non era chiusa bene. Fatto sta che Ksenia è precipitata giù sotto gli occhi atterriti del marito, che non ha potuto fare niente. Come indicato dal Daily Mail la tragedia si è verificata a San Pietroburgo e, come riportato dalle forze dell’ordine, il marito che ha dato l’rme era in stato di choc.