Negato un gelato a mio figlio perché autistico; la denuncia di una turista in vacanza nel pontino

(Di martedì 30 luglio 2024) Unache, se vera, rappresenterebbe un fatto gravissimo, quella fatta a mezzo social dalla signora Patrizia Saulo che, insieme a suostava trascorrendo una giornata in un lido di Formia quando hanno deciso di prendere unal bar. Il bambino, pieno di entusiasmo, ha attirato l’attenzione del gestore del bar, che ha però deciso di negargli il dolcetto. Patrizia, incredula e turbata, ha chiesto spiegazioni, ricevendo una risposta fredda e discriminatoria: “Il bambino si muoveva troppo e ve ne dovete andare”. Un Gesto di Solidarietà Stando a quanto raccontato da Patrizia in un lungo post sui social, che vi riportiamo in maniera integrale, nessuno tra i presenti ha avuto il coraggio di intervenire per difendere il bambino e sua madre. Solo una signora avvocato, accompagnata dalla sua bambina, ha cercato di consolare il piccolo, donandogli un giochino.