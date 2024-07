Multe e sequestri | giro di vite sui furbetti dell’ombrellone alle Spiagge Bianche

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024) ROSIGNANO MARITTIMO –disui. La polizia municipoale è impegnata, infatti, in una serie di controlli, effettuatiprime ore dell’alba, per prelevare attrezzature incustodite lasciate dal giorno prima per garantirsi un posto favorevole. La condotta, ricordano dal Comune, costituisce violazione al regolamento per la gestione del demanio marittimo, sanzionata ai sensi dell’articolo 1164 del codice della navigazione, con un importo in misura ridotta pari a 200 euro. Le attrezzature rinvenute e lasciate incustodite sono state rimosse e trasferite al magazzino comunale: saranno restituite a chi le reclami, previa notifica del verbale di contestazione.