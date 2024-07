Mafia | Definitive Edition è in arrivo su Xbox Game Pass Microsoft annuncia la data d’uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024)ha appenato cheverrà rilasciato all’interno dinel corso della giornata del 13 Agosto 2024, consentendo in questo modo agli abbonati al servizio di gustarsi gratuitamente il gioco targato 2K. Ebbene sì, il colosso di Redmond ha confermato il leak emerso in rete appena qualche giorno fa, rivelando che tra circa due settimane gli abbonati alpotranno infiltrarsi tra i ranghi di una famiglia mafiosa nell’era del proibizionismo, vivendo una storia carica di azione e di tensione. La trama divede il tassista Tommy Angelo rimanere invischiato per tutta una serie di ragioni nel mondo del crimine organizzato, e nonostante le giuste remore verso la famiglia Salieri, ben presto il nostro capisce che non può fare altro che cedere al fascino della vita criminale.