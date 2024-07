Maduro dice di aver vinto ma ci credono solo i peggiori dittatori del mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo il Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela, Nicoláshale elezioni presidenziali con il il 51,2 per cento, contro il 44,2 per cento di Edmundo González Urrutia. «Abbiamoe tutti lo sanno, vogliamo dire a tutto il Venezuela e alche il Venezuela ha un nuovo presidente eletto ed è Edmundo González Urrutia. González Urrutia ha avuto il settanta per cento dei voti e Nicolásil trenta. Questa è la verità. Abbiamo tutti i verbali trasmessi dal Cne, coincidono tutti»,la leader dell’opposizione María Corina Machado. La mobilitazione di risposta è già iniziata nella serata, con il suono delle casseruole che riprende a risuonare a Caracas. Ovviamente, il fatto che la gran parte dei sondaggi e degli exit poll indicavano ampi vantaggi per l’opposizione può non essere significativo. Sondaggi e exit poll possono sbagliare.