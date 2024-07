Lupo Rattazzi | Lanterna e rischi incendi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Unacinese nel giardino della villa a Santa Liberata,sporge denuncia. Ieri mattina il figlio di Susanna Agnelli – compianta ex sindaca del Comune di Monte Argentario – ha trovato l’oggetto all’interno del suo giardino, decidendo di rendere noto l’accaduto sulla pagina facebook "Argentario: chi se ne frega è perduto" e denunciando l’accaduto ai carabinieri di Porto S.Stefano. "Trovata stamattina in giardino questacinese (tutta bruciacchiata) – ha scritto –, vale a dire una piccola mongolfiera che vola grazie a una fiammella accesa che scalda l’aria. Quindi c’è qualche delinquente che per divertirsi mette ao la nostra zona, già in passato martoriata dagli. Denuncia sporta ai carabinieri di Porto S.Stefano, che la inoltreranno alla Procura della Repubblica".