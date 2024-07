Lucio Presta le prime parole dopo l’incidente | Non ho aspettato i soccorsi mi sono recato in condizioni precarie in ospedale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)ha pubblicato un lungo post su X nel quale per la prima volta ha parlato delaccorso nella sua residenza in campagna, che hanno portato alla frattura di tre costole. Il manager dei vip ha inoltre rivelato la vera data nella quale ha avuto luogo l’episodio non risalente allo scorso giugno ma affermando che si è verificato il 31 maggio, giorno che apre il comunicato diffuso sul social network: Il 31 Maggiostato vittima di un brutto incidente. Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso ecaduto in un dirupo rotolando verso valle estato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù“.