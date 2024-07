Incendio devasta il Nuorese | 700 ettari in fumo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024)il: 700di terreno sono andati in. Danni anche ad aziende agrozootecniche Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di estinzione dell’boschivo che ha colpito i territori nella zona di Prato Sardo. Un vastoha sconvolto il territorio delnegli ultimi giorni, divorando circa 700di terreno tra i comuni di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro. Le fiamme, alimentate da un forte vento e dalle alte temperature, hanno imperversato per ore, mettendo a dura prova i vigili del fuoco e le squadre di soccorso. L’, scoppiato ieri pomeriggio, si è rapidamente propagato a causa della natura particolarmente secca della vegetazione, composta principalmente da boschi di sughere e roverelle.