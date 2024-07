In Venezuela si va verso la guerta civile | elezioni truccate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) È conflitto aperto intra le due fazioni opposte che al momento riconoscono entrambi un proprio presidente. A seguito della contestata riconferma del presidente Nicolás Maduro con il 51% delle preferenze, l’opposizione afferma che Edmundo González ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 73% dei voti. Intanto migliaia di persone sono scese nel centro di Caracas lunedì sera, alcune camminando per chilometri dalle baraccopoli sulle montagne che circondano la città,il palazzo presidenziale Decine di persone sono state arrestate nelle ultime ore per aver partecipato ad azioni “criminali” e “terroristiche” in, dopo lepresidenziali del 28 luglio, ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro, che ha attribuito la responsabilità di questi eventi all’opposizione di maggioranza.