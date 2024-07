Il mercato sotto la lente | Domanda alta e variegata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) La fuga di imprese dal centro di Milano verso zone più periferiche non c’è stata, e la"resta importante e con valori in crescita". Coesistono studi professionali, sedi di rappresentanza, uffici di multinazionali, startup e anche coworking, società attirate dal prestigio di una casa nel cuore di Milano. Ad analizzare le tendenze è Francesca Zirnstein, dg di Scenari Immobiliari. Qual è lo stato di salute deldegli uffici a livello nazionale? "Fino al 2022 gli uffici erano l’asset class di maggiore interesse per gli investitori, grazie anche a un livello di rischio più contenuto. Nel 2023 si è registrata un’inversione di tendenza, perché per la prima volta c’è stato il sorpasso della logistica. Il 2024 è iniziato con migliori auspici anche se sarà difficile recuperare nell’immediato quanto è stato perso.