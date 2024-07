Hazbin Hotel la creatrice annuncia la seconda stagione Grander

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024), lalaLadiè in arrivo e prepara il terreno per un’altraindimenticabile. Dopo che la primadel musical d’animazione per adulti ha infranto i record di streaming e ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard, c’è solo una strada da percorrere per la prossima: più grande! LaVivienne Medrano si è seduta al Collider Media Studio del San Diego Comic-Con con Perri Nemiroff e ha condiviso come la troupe non si stia trattenendo per la prossima: “Onestamente, è solo la grandezza della. Volevamo che fosse più grande, e quindi questaha molta più azione, alcune sfide davvero uniche e fantastiche, e alcune canzoni che sono divertenti, di generi diversi e un po’ più visive. Ci siamo detti: “Affrontiamo questa cosa!”.