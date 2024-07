Guasco opere ‘A briglia sciolta’ Così realizzo le mie illustrazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Siena, 30 luglio 2024 – Galeotta fu la passione per ledi Duilio Cambellotti dedicate al Palio. «Un post sul suo lavoro mi ha consentito di poter compiere questa esperienza meravigliosa, realizzando il Drappellone dell’Assunta ed esponendo al contempo a Siena durante i giorni della Festa. Cosa insolita per un illustratore come me. Un’avventura che non immaginavopotente e coinvolgente», confessa Riccardo, conosciuto anche con lo pseudonimo di Rik, inaugurando ieri la mostra ai Magazzini del Sale e a Palazzo Sansedoni. «Asciolta», il titolo. «Perché intendevo giocare con il cavallo, protagonista del Palio. Ma anche per il fatto che in tal modo affronto il lavoro. A seconda della committenza utilizzo linguaggi diversi e al contempo vari. E’ insomma un po’ come correre asciolta», osserva