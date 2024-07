Gaia Vimercati frena su Jakub dopo Temptation Island e poi fa una confessione privata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Tra le coppie scoppiate ac’è anche quella formata dae Luca Bad. La ragazza aveva, in un primo momento, scelto di uscire con il fidanzato, ma successivamente ha cambiato idea. Attualmente stanno circolando svariate voci che la vedono accostata al tentatoreBakkour, ma cosa c’è di vero? Ecco cosa hanno rivelato i due protagonisti.svela in che rapporti è conDa quantosi è concluso sono tante le voci che stanno circolando su tutti gli ex protagonisti. In tanti, inoltre, hanno subito ripreso possesso dei loro social, dove stanno condividendo contenuti inerenti le loro giornate, ma non solo. In molti stanno aprendo anche box di domande a raffica in cui stanno rispondendo a tutte le curiosità degli utenti del web, come accaduto di recente per Alessia Pascarella e Maika Randazzo.