FOTO Incendio ecoballe Persano l’inferno sulla terra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ l’immagine drammatica delquella che arriva in questi minuti dal comprensorio militare didove dal pomeriggio di oggi è in corso un vastoche ha interessato circa 60miladi rifiuti. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco che, con l’ausilio delle autobotti speciali provenienti da Caserta, stanno lavorando per domare le fiamme ed evitare che il rogo si estenda su altre aree del comprensorio militare. Le operazioni di spegnimento da parte dei caschi rossi, sorvegliate anche dei carabinieri della locale stazione di Serre, sono rese difficili dal vento e dall’ingente quantitativo di rifiuti interessanti dal rogo.