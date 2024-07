Federica Pellegrini su Benedetta Pilato | Lasciamole sognare ciò che vuole ha solo 19 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Con una storia su Instagram,ha voluto prendere posizione sull’intervista alla Rai disubito dopo il quarto posto a Parigi 2024 nei 100 rana, quando la giovane nuotatrice azzurra si è detta contenta di questo podio sfumato, scatenando alcune perplessità anche in ex sportivi: “Mi sento di dire una cosa sull’intervista di ieri di. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! E’ bello vedere vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così.