Eva Longoria Gisele Bündchen Jessica Alba | le vacanze al mare delle star

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) I Beckham amano ildel Belpaese e non è certo una novità. Dopo la tappa in Corsica, i Becks sono in viaggio tra la Sardegna, la Sicilia e la Costiera Amalfitana. Chesono, del resto, senza la spiaggia? Lo sanno bene molte, che hanno scelto come mete estive località balneari, famose e non. GUARDA LE FOTO Da Gwyneth Paltrow a Jennifer Lopez, lein Italia. Le foto più belle LealCome Eva: l’attrice, 49 anni, si è stabilita da questa primavera in Spagna con il marito José Bastón e il figlio Santiago, nato nel 2018. Nel paese iberico sono diventati appassionati vignaioli. Stanno trascorrendo l’estate a Marbella, sulla Costa del Sol, in Andalusia: «Summer uniform», ha scritto su una foto in costume in spiaggia.