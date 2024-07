Elisa Di Francisca su Benedetta Pilato | Rabbrividisco ma ci fa o ci è?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Il quarto posto dinon è stato visto di buon occhio né dalla giornalista di RaiNewsbetta Caporale (che le ha chiesto ‘ma veramente sei felice, tutti noi ci aspettavamo un podio‘), sia daDi, opinionista in studio per commentare le gesta degli sportivi alle Olimpiadi di Parigi.quarta,betta Caporale: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio” – la sua reazione piccata https://t.co/XSVo3sbenk #Paris2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 29, 2024 L’ex schermitrice (che probabilmente a settembre vedremo nel cast della quarta edizione de La Talpa) commentando proprio l’intervista chebetta Caporale ha realizzato conha dichiarato: “Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente.