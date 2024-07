Diva futura O di quando l' Italia scoprì il porno grazie a Riccardo Schicchi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Presentato in concorso a Venezia 81, il film di Giulia Steigerwalt racconta la storia vera della rivoluzione socio-culturale che attraversò il nostro Paese tra gli anni '80 e '90. Merito anche di un'agenzia specializzata in erotismo che spazzò via i tabù per abbracciare il desiderio. Completo dal taglio classico, camicia e cravatta. Ma più di tutto il sorriso. Elemento inconfondibile capace di sintetizzare l'essenza di. Chissà come l'avrà replicato Pietro Castellitto in, secondo lungometraggio di Giulia Steigerwalt presentato in concorso a Venezia 81 che Alberto Barbera ha presentato come "un film pop". Una sorpresa inaspettata tra i titoli che compongono la selezione ufficiale in lizza per il Leone d'oro che vede nel cast anche Denise Capezza, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Beatrice Piccilli e Lidija Kordi?.