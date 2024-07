Danilo Cremona l’addio a Lomagna | il dolore la rabbia e il ricordo del maestro dell' allegria'

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Lecco), 30 luglio 2024 – Ilper la perdita di un figlio, un amico, un compagno di squadra, un collega, un giovane di appena 32 anni. E insieme la, perché, forse, Dani poteva essere salvato. Sono i sentimenti e i dubbi, manifestati durante il funerale di, il pallavolista originario di Merate che settimana scorsa è morto, dopo aver accusato un malore in campo, durante una partita di beach volley a San Giuliano Terme, in Toscana. Ma soprattutto durante l'ultimo saluto sono stati ricordati il suo altruismo e il suo sorriso contagioso, simboleggiati dalle rose bianche e dai fiori colorati, che i genitori, entrambi insegnanti alle superiori, hanno regalato a quanto si sono stretti attorno a loro in questo momento difficile.