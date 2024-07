Così fate morire il centro J’accuse dei negozianti contro Comune e associazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) La realizzazione dei parcheggi di interscambio in palese ritardo, la pianificazione di iniziative in tempi ristrettissimi, lo scarso confronto con ile ledi categoria, e la famigerata ordinanza che vieta l’ingresso nelcittà alle auto Euro4. C’è davvero tutto nella lettera di protesta che un nutrito gruppo di commercianti delstorico ha messo nero su bianco per palesare il proprio malcontento circa numerodi problemi che da tempo riguardano il commercio in. Problematiche che hanno spinto i commercianti a scrivere che all’amministrazione non interessa il commercio cittadino, non le interessa la morte del. Siamo, arrabbiati, delusi, stanchi. Tante parole, tante promesse, nemmeno una mantenuta e nessun rispetto del nostro lavoro.