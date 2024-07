Come finisce il film Tre metri sopra il cielo | Step e Babi restano insieme?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 luglio 2024) Nel finale di Treal, la relazione traè in preda a molte difficoltà. La loro diversità di carattere e di mondo di provenienza crea tensioni insostenibili. L’evento che segna la fine del loro rapporto è la morte dell’amico di, Pollo, in un incidente di moto. Questo evento traumatico portaa cambiare drasticamente il suo modo di vedere la vita e la sua relazione con, sentendosi in colpa per la morte di Pollo e rendendosi conto delle sue responsabilità, decide di allontanarsi da, a sua volta, si rende conto che la loro storia d’amore è stata intensa ma troppo dolorosa e complicata. Alla fine, i due si separano, consapevoli che il loro amore, seppur forte, non è abbastanza per superare le differenze e i problemi che li dividono.