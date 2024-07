Ciclismo Cavendish ci ripensa sul ritiro?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 - Sulla carta, dopo aver raggiunto il proprio scopo, diventare il recordman di tutti i tempi di tappe vinte (35) al Tour de France 2024, l'avventura nel professionismo di Markdovrebbe essere vicina al capolinea. Da allora (correva il 3 luglio, nella cornice di Saint-Vulbas), le cose potrebbero essere cambiate parecchio nella testa del britannico, che teoricamente ha centrato l'intera stagione in corso proprio sul sorpasso al primato di Eddy Merckx dopo che un anno fa una caduta alla Grande Boucle gli aveva impedito di perseguire il suo sogno. I dettagli Nei giorni scorsi Cannonball è stato di scena a Herentals, in un criterium che aveva visto il successo di Biniam Girmay: secondo proprio il velocista dell'Isola di Man, quasi come un ipotetico passaggio di consegne tra due generazioni di sprinter.