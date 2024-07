C’è l’assestamento di bilancio al centro del nuovo Consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) GUBBIO – Dopo le prime due sedute del 17 e 26 luglio, che sono state accompagnate da non poche polemiche di vario tipo da parte di alcune parti della minoranza, ilComunale si riunirà per la terza volta nella mattinata di domani, mercoledì 31 luglio. Il presidente delComunale Mattia Martinelli (foto), eletto nel corso della prima assise cittadina, ha convocato la riunione delin sessione straordinaria in seduta pubblica per le 9.30 di domani in forma mista, in presenza presso la Sala Consiliare sita in Piazza Grande, da remoto tramite collegamento in videoconferenza.