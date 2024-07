Casa di riposo ‘I Girasoli’ ancora ladri in azione Gli operatori | Ora abbiamo paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Reggio Emilia, 30 luglio 2024 – Un’altra notte di terrore allaprotetta ‘Ia Pieve Modolena. Dopo il colpo notturno di mercoledì scorso coiche erano entrati persino nelle camere degli anziani ospiti rubando anche alcune borsette dai comodini, i malviventi sono tornati nella notte fra ieri e domenica. Stavolta però sono stati messi in fuga a mani vuote dalla guardia giurata notturna del servizio di vigilanza disposto da ‘Asp Città delle Persone’ – che gestisce la residenza – proprio dopo il blitz della settimana scorsa anche in virtù del pressing dei sindacati che invocavano maggior sicurezza. Inoltre, nella mattinata di ieri, su segnaldi alcuni cittadini, sono stati ritrovati un televisore e un furgone, parte della refurtiva portata via durante il primo raid, a poche centinaia di metri dalla struttura di via Zambonini.