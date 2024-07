Canottaggio il 4 senza batte un colpo e accede in finale a Parigi 2024 Niente da fare per il doppio femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Sorrisi per l’Italia delnelle acque olimpiche di Vaires-sur-Merne. Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl si qualificano nelladel quattropassando per il ripescaggio e riscattandosi così dopo una gara ben poco convincente nellerie, in cui erano apparsi parecchio appannati. Gli azzurri partivano da corsia uno, con Paesi Bassi, Francia, Romania e Svizzera a scalare. Il quartetto ha la bravura di rimanere incollato alle posizioni di testa nei primi 500 metri per poi superare rumeni e transalpini attorno a metà gara, per poi resistere dal loro ritorno imperioso. Matteo, Giovanni, Giuseppe e Nicholas hanno la forza di reagire e, con unda 46 colpi al minuto, fermano il cronometro in 5:52:65 passando all’ultimo atto assieme ai rumeni, che eliminano la Francia per un nonnulla.