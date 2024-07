Birra con carota e con mosto d’uva | quattro cugini danno vita a un progetto agricolo sorprendente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Catene di luci attraversano tutto il podere e illuminano quasi 250 persone, accomodate intorno a tavolate sociali. In una sera d’estate possono godere di un ampio spazio verde esterno, con lo sguardo a piantagioni di luppolo altemetri. Podere 676 è un birrificiovicino Roma. Per arrivarci bisogna prendere la via del litorale nord romano, direzione Fregene, deviazione interna verso Testa di Lepre, la frazione di Fiumicino che negli anni Cinquanta, con i suoi terreni, fu protagonista di un’importante riforma agraria italiana.