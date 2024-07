Bagman | il trailer del nuovo horror con Sam Claflin

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella tarda serata di ieri Lionsgate ha pubblico in rete ildi, l’in arrivo a settembre con protagonista Sam. Dopo anni dalla sua prima apparizione in un(Le origini del male), l’attore Samdal prossimo mese di settembre sarà protagonista assoluto di, un film ispirato dalla omonima leggenda metropolitana che racconta di un mostro che si nutre di bambini e li rapisce infilandoli in un sacco. La regia diè stata curata da Colm McCarthy su una sceneggiatura dell’esordiente John Hulme. Nel cast, con, spiccano anche i volti di Antonia Thomas, Sharon D Clarke, Steven Cree, William Hope, Adelle Leonce, Peter McDonald, Henry Pettigrew, Caréll Rhoden e Will Davis. La Trama Ufficiale: Una famiglia si ritrova intrappolata in un incubo quando viene perseguitata da una mitica creatura maligna.