Zézé vuole l’Inter | preferenza netta! Ma c’è da fare un passo avanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)resta uno degli obiettivi delper la difesa, nonostante non sia successo granché negli ultimi giorni. Ora però dalla Francia arrivano grosse novità sulla sua. L’OPZIONE –, ormai è noto, deve trovare un braccetto a sinistra: il sostituto dell’infortunato Tajon Buchanan. Fra i vari obiettivi ci sono gli svincolati Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, che non sembrano scaldare più di tanto, Robert Renan che ormai pare accantonato e Jakub Kiwior che può lasciare l’Arsenal che ha preso Riccardo Calafiori. Ma occhio anche al giovane Nathan, classe 2005 del Nantes di cui si è discusso la scorsa settimana.rilancio Inter: lui preferisce il nerazzurro! L’OBIETTIVO – Stando a Foot Mercato in Francia, la volontà diè quella di andare al