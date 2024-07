WWE | Thunder Rosa apprezza la frecciatina di Drew McIntyre a CM Punk

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) In questi ultimi giorni il corazziere scozzeseha lanciato numerose frecciatine al wrestler CM, probabilmente con lo scopo di farlo innervosire in vista del loro match a Summerslam il prossimo 3 agosto, che vedrà anche come arbitro speciale Seth Rollins. Una delle ultime frecciatine mandate daè stato un post sul profilo X dello scozzese, nel quale era presente una foto che lo ritraeva assieme alla superstar AEW Jack Perry, lo stesso wrestler che costò il licenziamento al Best in the World dalla federazione di Tony Khan lo scorso agosto per una rissa scoppiata nel backstage. Nelle ultime ore anche l’ex campionessa del mondo AEW,, ha dichiarato dire ladiparlandone nel podcast “Busted Open Radio”.