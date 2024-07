Vela | Nicolò Renna secondo dopo una regata del windusurf alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un buon inizio per. L’azzurro, impegnato a2024 nelle gare di windsurf maschile, ha terminato alposto l’unicadi una giornata contrassegnata, esattamente come ieri, dalla poca presenza di vento (appena sei nodi drizioni comunicate). L’atleta italiano è uscito benissimo dai blocchi, arrivando per primo al primo intermedio, salvo poi subire l’avanzata del padrone di casa Nicolas Goyard che, poi, ha condotto la gara fino alla fine.è stato comunque bravo ad arginare il danese Johan Son che nelle battute finali dellaha tentato un blitz per ilposto, dovendosi accontentare poi del quarto.chiude quindi con uno scarto dieci secondi rispetto al transalpino, distanziando di unil nordico.