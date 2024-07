Thomas Ceccon oro nel dorso a Parigi! Finale strepitosa per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le acque de La Defense Arena diportano in dote un altro oro per l’Italia. Dopo l’impresa di Martinenghi nella rana, avvenuta nella giornata di ieri, quella odierna è la notte di! Il nuotatore azzurro vince ladei 100con una prova straordinaria nella quale rimonta due avversari dopo aver girato con il terzo tempo sui 50.chiude in 52.00 davanti al cinese Xu Jiayu (52.32) e all’americano Ryan Murphy (52.39). L'articolooro nelperCalcioWeb.