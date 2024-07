Tennis Bronzetti Cocciaretto eliminate in doppio all’esordio da Bucsa Sorribes Tormo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Termina al primo turno l’avventura nel torneo difemminile deldi Parigi 2024 per la coppia azzurra composta da Luciaed Elisabetta, superate diberiche Cristinae Sara, accreditate dell’ottava testa di serie, le quali si impongono con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora ed otto minuti, ed agli ottavi di finale affronteranno le vincenti del match tra le argentine Carlé/Podoroska e le tedesche Korpatsch/Maria. Nel primo set l’inizio è da incubo per le azzurre: le iberiche vincono i primi 9 punti giocati, con tanto di break a zero nel secondo game, e presto si portano sul 3-0 non pesante. Nuovo strappo delle spagnole, questa volta a trenta nel quarto gioco, poi nel quinto le azzurre vanno sullo 0-40 in risposta, ma mancano quattro pbreak complessive e la coppia numero 8 del seeding vola sul 5-0.