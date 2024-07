Stuprata a 15 anni dopo una serata in discoteca 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Violentata a quindicidal ragazzo che fino a un attimo prima le stava regalando momenti gioiosi in un bellissimo sabato sera di vacanza. Quattro salti in discoteca, un drink e una passeggiata romantica in riva al mare. Poi, all'improvviso, tutto è cambiato: quel compagno tenero e gentile ha assunto le sembianze dell'orco. E la ragazzina è passata dalla favola all'incubo. È la cronaca drammatica di uno stupro consumato l'altra notte in un vicolo buio di Alba Adriatica, nella zona costiera della Provincia di Teramo, dove la ragazza, arrivata dall'Aquilano con la famiglia, stava trascorrendo qualche giorno di relax.la violenza lo stupratore si è dileguato nella notte abbandonando in strada quel fragile corpo nudo, ferito nell'anima e sanguinante per le ferite.