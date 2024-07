Strage dei bambini sul Golan | ecco cosa può succedere ora in Libano tra Israele e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dodici morti trae adolescenti, le accuse incrociate tra Tel Aviv e, la minaccia di una “guerra totale” ine il rischio di un allargamento a tutto il Medio Oriente del conflitto in corso nella Striscia di Gaza dopo gli attentati di Hamas del 7 ottobre, con la minaccia di un intervento militare contro lo Stato ebraico non solo dell’Iran ma persino di un Paese Nato come la Turchia. Ladeiavvenuta sabato 27 luglio a nel villaggio a maggioranza drusa di Majdal Shams, sulle alture deloccupate da, rappresenta un’altra goccia nel vaso delle conflittualità in Medio Oriente. Speriamo non sia l’ultima.