Serie C Il Volley Aglianese cambia pelle Roster giovane ma di talento

(Di lunedì 29 luglio 2024) Due arrivi di livello pere Club Mazzoni Pistoia. La società della Piana pistoiese ha chiuso la propria rosa-giocatrici con l’acquisizione del cartellino di Matilde Ruini, attaccante classe 2007 di provenienza-PratoProject. Una giocatrice fortemente voluta dal direttore sportivo Fabio Galeotti, che non ha lesinato energie e risorse. Ruini è un’atleta molto fisica, dotata di un braccio pesante, che vanta esperienze inD: sarà molto utile alla causa neroverde, perché oltre che con la prima squadra di C giocherà nel campionato under 18.