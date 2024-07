Scommessa sul futuro che può portare lavoro anche ai ’poli’ italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una Grande Panda per sorridere al. E’ lo slogan scelto da Casa Fiat per celebrare i 125 anni del marchio nella sede storica del Lingotto di Torino. Per garantirsi un domani degno del suo passato, il brand italiano si è tuffato nella galassia Stellantis. Ed ora prova ad ottimizzare i vantaggi che vengono da questa enorme galassia di marchi (sono ben 14) governata da Carlos Tavares. La prima risorsa è offerta dalle piattaforme flessibili e facilmente esportabili, come la Smart Car, che produrrà la Grande Panda e i modelli che verranno: Giga Panda e Fastback. Sono vetture dal design grintoso e futurista destinate al mercato globale. Perché il vero salto di qualità portato da Nuova Panda è l’apertura totale a nuove aree di vendita, fino a coprire 70 mercati complessivi.