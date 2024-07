Sanità | nasce il sito Cura Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Una storia nuova della. La “” del governo Rocca diventa – da oggi – anche digitale, comunicando, gradualmente, lo stato degli investimenti per il Servizio sanitario regionale, grazie alla nuova programmazione, alle 14mila assunzioni (comprese le stabilizzazioni) e all’innovazione (dalla riforma del Recup per ridurre le attese e per aumentare le prestazioni, integrando le agende del privato convenzionato). Il portale www..it e i primi segnali positivi della riforma sanitaria – promossi da una campagna di comunicazione della Regione– garantiscono un’informazione puntuale sui provvedimenti più significativi assunti dall’amministrazione regionale, e rappresentano un orizzonte di trasparenza per i cittadini, nel segno della progressiva ricostruzione del Servizio sanitario regionale.