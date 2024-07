Roma-Napoli nuovo guasto sull’Alta velocità | ritardi fino a 100 minuti e caos nelle stazioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) È un luglio nero quello dei pendolari abituali, i villeggianti nostrani e i turisti stranieri costretti a spostarsi in treno. Unsulla tratta di Altatrasta causando un accumulo diper numerosi treni,a 100, e diversi disagi. La circolazione è rallentata dalle ore 15.45 per un problema tra Labico e Anagni, soprattutto per i convogli in direzione. «I treni Altapossono essere instradati sulla linea convenzionale travia Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenzaa 70», scrive Trenitalia in un comunicato con un aggiornamento sulla situazione alle 19, «in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria».