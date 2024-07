Ritiro Napoli De Laurentiis rompe il silenzio a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo le conferenze e le presentazioni di staff tecnico, allenatore e nuovi giocatori, anche il presidente delAurelio Deavrà modo di parlare Ilè indidal 25 luglio e dovrà disputare altri due match prima di chiudere la seconda tornata della preparazione stagionale. Fino a questo momento, Aurelio Deha parlato molto poco. Anche nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale ha preferito godersi l’evento, intervenendo solo quando interpellato o necessario per dare qualche delucidazione. In entrambi raduni estivi, lo stesso presidente è stato accolto come una star. Effetto Antonio Conte. La scelta di portare sulla panchina del Maradona il numero uno tra gli allenatori liberi sta pagando per ora.