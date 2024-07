Quei 12 minuti concessi a Cajuste ci sembrano un ottimo segnale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024)12ciun. Sono stati tanti i segnali positivi offerti da Napoli-Egnatia, ovviamente considerando che Conte e il suo staff sono a Napoli da appena tre settimane e che sono arrivati dopo un’annata disastrosa (non c’è altro termine). Ciononostante e nonostante molti calciatori siano arrivati da pochi giorni, guardando la squadra chiunque avrebbe capito che sulla panchina c’era stato un cambiamento e anche di una certa rilevanza. Noi abbiamo l’impressione che Conte (come capita sempre quando ci si imbatte in qualcuno che sa fare il proprio lavoro) abbia l’idee chiare sul suo Napoli ideale. Ovviamente non riuscirà a realizzare tutti i suoi sogni. Intanto lui e il suo staff (in testa Oriali) il miglior Napoli possibile lo hanno disegnato.