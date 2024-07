Perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr potrebbe essere Tony Stark in Avengers | Doomsday?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Come giustificherà Marvel la trasformazione diJr. daa Dottor Destino? Ecco le ipotesi. La rivelazione più strabiliante del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2024 è il ritorno nell'MCU diJr. L'attore premio Oscar si è mostrato al pubblico della Hall H con indosso il costume verde di Dottor Destino, noto villain dei fumetti. Annuncio shock, che ha diviso il pubblico di fan. In molti, infatti, non credono chesi calerà realmente nei panni di Victor Von, ma sospettano un ritorno di. Ecco. Secondo quanto anticipato,Jr. interpreterà Dottor Destino, ma ciò non significa necessariamente che interpreterà anche la versione di Victor Von