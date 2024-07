Pallamano maschile nuova sconfitta per la Francia alle Olimpiadi Sorridono Germania Norvegia e Danimarca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è conclusa al ‘Paris Expo Porte de Versailles’ la seconda giornata per quanto riguarda il torneodi Parigi 2024.si distinguono in vista della fase centrale del round pre-eliminatorio. Nel Gruppo A, i tedeschi guidano la classifica dopo un nuovo acuto per 37 a 26 nei confronti del Giappone. Giornata positiva anche per quanto riguarda la Slovenia e la Svezia, rispettivamente a segno nei confronti di Croazia (31-29) e Spagna (29-26) Dopo ladi sabato ad opera della, i campioni olimpici dellasi arrendonomente contro laper 27 a 22. I danesi hanno primeggiato con facilità per 30 a 27 nei confronti dell’Egitto, mentre in chiusura del programma è da citare l’affermazione dell’Ungheria sull’Argentina (35-25).