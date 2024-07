Niente Monza per Gollini l’Atalanta lo presta al Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bergamo, 29 luglio 2024 – La prossima maglia di Pierluigisarà quella del. Il 29enne portiere di Poggio Renatico, sfumata l’ipotesiche ha preferito Keylor Navas, è ad un passo dall’accasarsi al Grifone che lo stava cercando da diverse settimane per rimpiazzare l’argentino Martinez. L’estremo difensore ferrarese andrà sulla sponda rossoblù della Lanterna in prestito, ma con l'opzione per il riscatto a titolo definitivo in favore dei liguri alla cifra di 3 milioni.