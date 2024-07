Mi vuoi sposare? Olimpiadi per il campione italiano prima la medaglia e poi l’anello alla fidanzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dalleall’altare: ilsi sposa. È festa per tutta la squadra impegnata in questi giorni ai giochi. Festa doppia, perché lui è reduce da un podio storico nella sua disciplina. E dopo la, arriva anche: la sua Carlotta ha detto sì. Federico Nico Maldini,d’argento alledi Parigi nella pistola 10 metri, ha fatto il grande passo della sua vita. Una dichiarazione d’amore spontanea, in diretta televisiva, senza troppi fronzoli, che ha colpito al cuore Carlotta, scoppiata in lacrime per la commozione. Leggi anche: Jacqueline Di Giacomo incinta di Ultimo, altre voci sulla reazione di mamma Heather Parisi Una dichiarazione davvero speciale: Federico infatti indossava al collo laappena conquistata ai giochi.