Mercoledì amichevole con la clodiense Toano granatissimo | l’abbraccio dei tifosi a Cigarini e compagni

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nonostante la sconfitta nell’con la Dinamo City Tirana, la Reggiana sabato sera ha fatto il pieno di affetto nella tradizionale festa in piazza a, sede del ritiro. Presenti tutti i componenti dello staff tecnico e del gruppo squadra, da mister William Viali al capitano Paolo Rozzio. Circa mille gli appassionati che li hanno incoraggiati e incitati in attesa che la squadra venga rinforzata in maniera massiccia. Per il club hanno preso parola il ds Pizzimenti e il presidente Salerno che ha consegnato una maglia al sindaco, Leonardo Perugi, figlio del compianto Paolo ex granata.